شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وصن دوانز بنصف نهائى دورى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره صن دوانز فى السابعة مساء الأحد المقبل فى برويتوريا فى ذهاب نصف نهائى دورى السوبر الأفريقى، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة فى الأول من نوفمبر المقبل.

وتُقام بطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقى، الترجى التونسى، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

فى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية وينتظر الفائز من من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.

وتخطى صن دوانز عقبة بترو اتلتيكو الانجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد في أنجولا وتعادل سلبيا إيابا في بريتوريا.

وتكررت كثيرًا مباريات الأهلي وصن داونز، حيث إن وقوع الثنائى في مجموعة واحدة كان سمة آخر 4 سنوات على صعيد دوري أبطال أفريقيا.

والتقى النادي الأهلي مع صن داونز فى 7 مواجهات، جميعها كانت فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخلال المواجهات السبعة أقيمت 13 مباراة بين الفريقين، فاز بطل مصر في خمسة لقاءات وتعادل فى مثلهم، وفاز بطل جنوب أفريقيا فى ثلاث مباريات.