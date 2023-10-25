شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين لمعسكر نوفمبر مطلع الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين لمعسكر نوفمبر، الأسبوع المقبل، ومن المقرر الاعلان عن القائمة النهائية قبل انطلاق المعسكر في 13 من الشهر القادم.

وكشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تحديد يوم 16 نوفمبر الجارى، موعدا لمباراة المنتخب أمام جيبوتى فى الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تابع غرابة أن معسكر المنتخب سينطلق يوم 13 نوفمبر وحتى 21 من نفس الشهر على أن تكون المباراة الأولى للمنتخب أمام جيبوتي يوم 16 باستاد القاهرة الدولى.

أضاف محمد غرابة أن المباراة الثانية أمام سيراليون و ننتظر تحديد موعدها و مكان إقامتها من قبل الاتحاد الأفريقى.

ويبدأ فيتوريا على الفوز التحضير لمعسكر المنتخب الذى ينطلق يوم 13 نوفمبر المقبل، ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر في معسكره المقبل، كل من جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.

ويقع منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مع كل من بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

وكانت هناك محاولات من مسئولو اتحاد الكرة لاستضافة مبارةا منتخب سيراليون بالقاهرة، بينما تمسك الأخير باللعب على أرض محايدة وهى المغرب، وتم مخاطبة الاتحاد الأفريقي من أجل حسم الموعد ومكان المباراة.