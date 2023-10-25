شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك يهزم الأوليمبى 101 - 70 فى دورى المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الأوليمبي بنتيجة 101 - 70 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على صالة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بالدور التمهيدي لدوري المرتبط.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

25 - 13

58 - 31

82 - 49

101 - 70

ومن المقرر أن يلتقي "سلة الزمالك" مع نظيره هليوبوليس غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور ذاته.

والجدير بالذكر أن "سلة الزمالك" يتواجد في المجموعة الثالثة بجانب فرق "هليوبوليس والأوليمبي و طلائع الجيش"

ويتكون الجهاز الفني للفريق "سلة الزمالك" من؛ أحمد مرعى مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.