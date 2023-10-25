شكرا لقرائتكم خبر عن زد يحذر لاعبيه من العروض المغرية بعد الانطلاقة المميز بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مسئولو نادي زد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من الانشغال بالعروض الأخرى التي بدأت تداعب اللاعبين عن طريق وكلاء ووسطاء، بعد الانطلاق المميزة للموسم وتسجيل انتصارين وتعادلين في أول 4 جولات.

وظهر عدد من اللاعبين في صفوف زد بمستوى مميز وفي مقدمتهم مصطفى زيكو الذى تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في بداية مثالية ينافس بها على صدارة هدافى الدوري.

في صعيد متصل، أكد مشهور التونى المدير الإداري بنادى زد أن الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدي عبد العاطي رفض خوض مباريات ودية قبل مواجهة سموحة بالدوري والمقرر لها يوم 28 أكتوبر الجاري في الجولة الخامسة من الدوري.

وأوضح التوني أن الفريق اكتفى بالتدريبات والمعسكر المغلق الذى يقام حتى موعد المباراة، وعدم خوض أي مباريات ودية، موضحا أن الفريق كامل العدد للمواجهة المقبلة ولا يعاني من أي غيابات.

وتعادل فريق المقاولون العرب مع زد بنتيجة 3/3 فى المواجهة التى جمعتهما منذ قليل باستاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".