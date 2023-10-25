شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يعود لقيادة دفاع الأهلى أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على عودة ياسر إبراهيم للمشاركة أساسيا في قيادة الخط الخلفي لفريقه أمام صن داونز في المباراة التي تجمعهما يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويلعب ياسر إبراهيم في قلب دفاع الأهلي بجوار محمد عبد المنعم، فيما يعود رامي ربيعة إلى دكة البدلاء في هذه المواجهة، حيث يفضل كولر ثنائية عبد المنعم وياسر لقيادة الدفاع الأحمر في هذه المواجهة الصعبة.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج فريقه استعدادا لمباراة صن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي، عقب الانتهاء من مباراته ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، والتى جمعتهما أمس على استاد القاهرة، في ظل رغبته في تجهيز الفريق الأحمر بشكل قوي للتحديات القادمة.

ويناقش مارسيل كولر مع معاونيه خطة التحضير لمباراة صن داونز ومشاهدة عدد من مقاطع الفيديو للمنافس القادم، من أجل معرفة أسلوب لعبه وطريقته في وضعية الدفاع والهجوم، وأبرز العناصر فى صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة التي تمكن الأهلي من عبوره وتحقيق الهدف المنشود في تحقيق الأهداف المرسومة من خلال المشاركة فى أى بطولة.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.