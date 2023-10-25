شكرا لقرائتكم خبر عن سفير التشيك بمصر يشيد بصالة حسن مصطفى على هامش البطولة الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسؤولو مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى إشادة دولية من جميع المشاركين في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والمقامة خلال الفترة ما بين 23 أكتوبر وحتى 29 من الشهر ذاته.

وخلال حضور السفير التشيكي في مصر إيڤان يوكل، البطولة أشاد بصالة حسن مصطفى وبتنظيم البطولة بها خاصة لوجود الفندق في نفس مكان المنافسات وذلك بفضل التجهيزات المميزة من جانب المسؤولين.

وأكد يوكل خلال تواجده هو وزوجته لمؤازرة بعثة منتخب التشيك في البطولة، أن الصالة تعتبر صرح كبير وجاهز لاستضافة كافة البطولات والأحداث العالمية والقارية في شتى الألعاب.

تابع يوكل أن المشاركة في هذه البطولة يأتي تزامنًا مع احتفال التشيك باليوم الوطني في البلاد مؤكدًا أن فرصة جيدة واحتكاك جيد لجميع اللاعبين المشاركين في البطولة.

وتقام منافسات الناشئين خلال الثلاثة أيام الأولى 23 و 24 و 25 أكتوبر، على أن يقام في اليوم التالي منافسات الزوجي المختلط، وتقام منافسات الناشئات في الثلاثة أيام 26 و 27 و 28 أكتوبر الجاري.

وقد شهد مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى استعدادات مكثفة للاعبين المشتركين في بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات.

حيث قد أقيم معسكر الاتحاد الدولي في مصر خلال الفترة من 14 وحتى 20 أكتوبر الماضي، بمشاركة منتخب الصين لأول مرة في معسكر مشترك مع منتخب مصر وبعض المنتخبات الأفريقية.

وشارك في المعسكر 56 لاعب ولاعبة بواقع 20 لاعب مصري، و 16 من الصين، و 20 لاعب من بعض الدول الأفريقية.

الجدير بالذكر أن قد نجحت مصر في استضافة البطولة الدولية العام الماضي في صالة استاد القاهرة الدولي وشهدت مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم.