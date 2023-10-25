مدرب الأهلي السعودي يوجه رسالة للجمهور قبل مواجهة الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - وجه المدرب الألماني، ماتياس يايسلة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، رسالة لجمهور الفريق قبل المواجهة المرتقبة في الكلاسيكو أمام نادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

مدرب الأهلي يوجه رسالة لجمهور الفريق:

وطلب يايسلة، مدرب الأهلي، من مشجعين النادي الوقوف مع الفريق ودعمه في كل حين وفي المباريات الكبيرة، مؤكدًا أن دورهم مهم في استعادة المستويات المميزة وتحقيق الانتصارات، وعامل مهم بالنسبة للاعبين الذين يمرون بفترات صعبة مثل الحارس السنغالي، إدوارد ميندي.

وأشار مدرب الأهلي إلى أن الفريق لا يمتلك بعض الأجهزة المهمة للاعبين، وأن الدعم المستمر من جمهور الفريق سيسهم في تخطي تلك المرحلة بسهولة والتي وصفها المدرب الألماني بـ "الفترة الصعبة".

يستعد النادي الأهلي لمواجهة مهمة للغاية أمام فريق الهلال يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد الملك فهد الدولي.

يحتل النادي الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 2 نقطة جمعها من تحقيق الانتصار في 7 مباريات والتعادل في مواجهتين وخسارة لقاءين، وسجل خلال تلك الفترة 20 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا.