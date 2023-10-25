القيعي يتحدث عن لاعب الأهلي الفرنسي " موديست"

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن اللاعب الفرنسي، أنتوني موديست، بعد حالة اللغط حول مستواه.

وقال القيعي: اللاعب يحتاج للوقت مع النادي الأهلي من أجل أن يستفيد منه المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف القيعي فى تصريحات تليفزيونية أندهش من تحليل البعض لمستوى موديست لأنه لاعب مازال يحتاج للوقت وكان منذ فترة بعيدًا عن المشاركة مع أى فريق وراحة 4 أشهر لذلك يحتاج أن يكون مستواه البدني أعلى حتى يكون تقييمه صحيحًا.

وأضاف:" الجميع يرى المباريات بعيون الناقد وليس تقييم الأمور بشكل صحيح، وموديست يحتاج للمشاركة بشكل أكبر في المباريات من أجل أن يكون بدنيًا أفضل.

وتأهل فريق الأهلي لنصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي على حساب نظيره سيمبا التنزاني.