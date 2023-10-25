مدرب صنداونز: أصلي كل ليلة لتحقيق المعجزة.. هدفنا الأول الفوز على الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صنداونز، عن مواجهة النادي الأهلي المقبلة، والتي تجمع الفريقين في نصف نهائي مسابقة الدوري الأفريقي نسخة عام 2023.

مدرب صنداونز: أصلي كل ليلة لتحقيق المعجزة

قال مدرب صنداونز في تصريحات إعلامية أنه يصلي كل ليلة من أجل تحقق المعجزة وهي عودة الثلاثي المصاب لوكاس ريبيرو وبيتر شالوليلي وثابيلو مورينا، ويريد مشاركتهم في المباريات خلال الفترة الحالية أمام النادي الأهلي وغيره من المباريات.

تابع المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صنداونز أن الثلاثي يصنع فارقًا كبيرًا، لكن باقي اللاعبين يقدمون مستوى جيد وعلينا أن نهنئهم على المستوى الذي ظهرا عليه مؤخرًا.

رولاني موكوينا: الفوز على الأهلي هدفنا الأول

وعن مواجهة الأهلي، قال مدرب صن داونز: "مباراة الأهلي دائمًا ما تكون مثيرة للاهتمام، لقد حصلوا على لاعبين جيدين حقًا، مباراته الأخيره أمام سيمبا مثيرة للاهتمام وتجمع فريقين جيدين، وسنبذل قارى جهدنا لتحقيق الانتصار عليه والتأهل للمواجهة النهائية.

تأهل النادي الأهلي بعد تخطي نظيره سيمبا التنزاني بتفوق طبقًا لقاعدة الهدف خارج الديار بعد نهاية المواجهة بالتعادل 3-3 وسجل الأحمر هدفين خارج ملعبه، بينما تأهل صن داونز بنتيجة 2-0.

ومن المقرر أن يستضيف فريق صنداونز منافسه الأهلي مساء الأحد المقبل في دور نصف النهائي، ثم تقام مباراة الإياب على ملعب "استاد القاهرة" يوم الأربعاء المقبل.