في ختام الاسبوع الثاني التنميه الشبابيه بشرم الشيخ يفوز علي سانت كاترين

ياسر رشاد - القاهرة - تنافس فريق مركز التنميه الشبابية و فريق مركز شباب سانت كاترين علي ملعب نادي شرم الشيخ الرياضي ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب النسخه العاشرة بمحافظة جنوب سيناء.

بدأت المباراه وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة ، وهيئة الإسعاف ، بوجود الفريقين داخل الملعب ، و بمنافسه قويه بين الفريقان ، لينتهي اللقاء بفوز التنميه الشبابية بشرم الشيخ بهدفين مقابل هدف واحد .

يعد دوري مراكز الشباب لكرة القدم واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزاره الشباب و الرياضه علي مدار ١٠ سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره في اكتشاف الموهوبين حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

تحت رعايه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و توجيهات محمد فتحي وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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