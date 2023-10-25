تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير لفريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة نظيره يونج بويز السويسري، على ملعب ستاد دي سويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا 2023 - 2024.

تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام يونج بويز

يقود إيرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا، ويعاونه جاك جيراليس ودكو في مركز الهجوم، مع وجود فودين وبرناردو سيلفا والفاريز ووكر على مقاعد البدلاء وضم التشكيل كل من:-

حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: مانويل أكانجي - روبن دياز - ناثان آكي - لويس.

في خط الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش - نونيز.

في خط الهجوم: جاك جريليش – إيرلينج هالاند - دوكو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كل من: أورتيجا – كارسون – كايل ووكر – فيليبس – جون ستونز – ألفاريز - برناردو سيلفا – جوميز – جفارديول – فيل فودين – بوب - هاميلتون.