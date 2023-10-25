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هشام نصر يُصدر بيانًا ناريًا ردًا على الاتحاد الدولي لكرة اليد

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ياسر رشاد - القاهرة -  أصدر نائب رئيس نادي الزمالك الحالي ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد السابق بيانًا ناريًا منذ قليل ردًا على بيان الاتحاد الدولي لكرة اليد، وذلك بعد قرار المحكمة "كاس" بشأن إلغاء إيقاف هشام نصر ومجلسه.

 وشهدت الساعات الأخيرة صدور قرار رسمي من المحكمة الرياضية الدولية (CAS) بشأن القضية المرفوعة من هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد السابق، ضد الاتحاد الدولى لكرة اليد، والتي أنصفت دعوى هشام نصر وإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقافه ومجلسه لمدة عام.

 

 وجاء بيان هشام نصر كالتالي:

بيان هشام نصر 

 

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بيان هشام نصر 

 

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بيان هشام نصر 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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