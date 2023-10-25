تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، تشكيل الفريق الأساسي الذي يخوض مواجهة نظيره ميلان، على ملعب ستاد "حديقة الأمراء"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ميلان

ويقود كيليان مبابي تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ميلان ومعه في مركز الهجوم عثمان ديمبلي، وضم التشكيل كل من:-

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – سكرينيار - لوكاس هيرنانديز.

في خط الوسط: زاير إيمري – فيتينيا – أوجارتي.

في خط الهجوم: عثمان ديمبلي - كولو مواني - كيليان مبابي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان لمواجهة ميلان كل من ليتيليار وتيناس وموكيلي وفابيان ودانيلو وكانج إن وسولير وباركولا وراموس.

وعلى الجانب الأخر جاء تشكيل فريق ميلان كالآتي مكون من مانيان، كالولو، تياو، توموري، ثيو هيرنانديز، كرونتيش، موسى، ريندرز، بوليسيتش، جيرو، رافائيل لياو

وعن ترتيب المجموعة السادسة التي تضم باريس سان جيرمان وميلان

1- نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، 4 نقاط.

2- باريس سان جيرمان الفرنسي، 3 نقاط.

3- ميلان الإيطالي، نقطتين.

4- بوروسيا دورتموند الألماني، نقطة واحدة.