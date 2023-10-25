ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة فريق النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، بأن يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي تغادر إلى جنوب إفريقيا من أجل خوض مواجهة نظيره صن داونز.

محمد سراج الدين رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا

من المقرر أن يلعب النادي الأهلي مواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي مع صن داونز الجنوب إفريقي، والتي تقام في بريتوريا يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري.

يقوم محمد سراج الدين بالإطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة المارد الأحمر إلى جنوب أفريقيا وبالتنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، من أجل العمل على توفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.

من المقرر أن يلعب الاهلي أمام صن داونز يوم الاحد المقبل في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على أن تكون مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بالقاهرة.