كاف يعلن حكام مباراة الأهلي وصنداونز في الدوري الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، طاقم حكام مباراة الأهلي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، في المواجهة التي تجمع الفريقين في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي 2023.

طاقم حكام مباراة الأهلي وصنداونز في الدوري الإفريقي

من المقرر أن يخوض المارد الأحمر مواجهة صن داونز في ذهاب نصف النهائي، في بريتوريا يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري، مساء الأحد.

كشف الاتحاد الأفريقي عن طاقم حكام مباراة الأهلي وصن داونز وهو من دولة بنين بقيادة الحكم لويس ديجيندو كحكم ساحة، ويعاونه مواطنه إريك إيلمافو كحكم مساعد أول، ويأتي لوبيس أوليفيرا الأنجولي الجنسية كحكم مساعد ثانٍ، وتم اختيار الحكم الرابع ليكون أحمد امتياز من دولة موريشيوس.

وعن طاقم حكام تقنية الفيديو المساعد "VAR" من المحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس، والمغربي عادل زوراق كحكم مساعد لتقنية الفيديو.

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي، يوم 1 من شهر نوفمبر المقبل 2023.

تأهل النادي الأهلي بعد تخطي نظيره سيمبا التنزاني بتفوق طبقًا لقاعدة الهدف خارج الديار بعد نهاية المواجهة بالتعادل 3-3 وسجل الأحمر هدفين خارج ملعبه، بينما تأهل صن داونز بنتيجة 2-0.