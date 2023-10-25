تشكيل ميلان لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي ميلان، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة نظيره باريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة من مواجهات دوري أبطال أوروبا 2023 – 2024.

تشكيل ميلان لمواجهة باريس سان جيرمان

وشهد تشكيل ميلان الأساسي تواجد البرتغالي رافائييل لياو والفرنسي أوليفيه جيرو في مركز الهجوم، بطريقة لعب 4-3-3، والتي ضمت كل من:-

في حراسة المرمى: مانيان.

في خط الدفاع: كالولو – تياو – توموري - ثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: كرونتيش – موسى – ريندرز .

في خط الهجوم: بوليسيتش – أوليفية جيرو - رافائيل لياو.

على الجانب الأخر أعلن المدرب لويس إنريكي تشكيل الفريق الذي يخوض تلك المواجهة والذي ضم في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما، في خط الدفاع أشرف حكيمي وماركينيوس وسكرينيار ولوكاس هيرنانديز، في خط الوسط زاير إيمري وفيتينيا وأوجارتي، في خط الهجوم عثمان ديمبلي وكولو مواني وكيليان مبابي.

ياتي نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزيعلى رأس ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، ويأتي في المركز الثاني باريس سان جيرمان الفرنسي بـ 3 نقاط، ثم يأتي نادي ميلان الإيطالي برصيد نقطتين، وفريق بوروسيا دورتموند الألماني برصيد نقطة واحدة.