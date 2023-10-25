بعد الفوز على ايسترن كومباني سلة الاتحاد تضع معيارين لاختيار المحترف الاجنبى

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الاول لكرة السلة رجال بنادى الاتحاد السكندرى على فريق ايسترن كومباني فى اولى مبارايات الدورى بنتيجة ٨٦-٥٤ اى بفارق ٣٢ نقطة على صالة نادى سبورتنج بالاسكندرية.

ونجح الكابتن أحمد عمر المدير الفنى لسلة الاتحاد فى تضميد جراح البطولة العربية التى أقيمت بالدوحة محاولا لم شمل اللاعبين واستعادة الثقة فيما بينهم من جديد من أجل التركيز فى بطولات الدورى والكأس وكأس السوبر وهو ما ينتظره جماهير الثغر المتعطشة للبطولات من جديد.

وترددت أنباء عن إقتراب شفاء وتعافى نجم الفريق الكابتن أنس أسامة الذى من المقرر ان يلحق بالفريق فى القريب قبل مواجهات فرقالزمالك والاهلى والجزيرة التى من المقرر مواجهتهم فى دورى المرتبط الشهر المقبل.

كما لم يحسم بعد ملف اللاعب الاجنبى حيث علمت الخليج 365 ان هناك لاعبين يتم المفاضلة بينهما خلفا عن المحترف الاجنبى المقال شانون شارتر الذى تم فسخ عقدته بالتراضى أحدهما نجم فريق الدينامو اللبنانى.

ويتم الاستقرار على اللاعب المحترف وفقا لمعيارين أحدهما مهارى وفقا لرؤية المدير الفنى الكابتن أحمد عمر والآخر مالى وفقا لسوق العملةالصعبة وإمكانية تدبيرها للمحترف بما يتوافق مع ظروف النادى المالية خاصة فى ظل صعوبة توفير الدولار.

وممالاشك فيه أن ملف كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى يديره محمد مصيلحى رئيس النادى الذى يوجه تعليماته نحو إعادة الوضع لأصله داخل قطاع السلة بالتنسيق مع المدير الفنى الكابتن أحمد عمر وحازم الرجال أمين الصندوق وعضو مجلس الادارة والذى يعتبرالعمود الفقرى بين الادارة وجهاز ولاعبى كرة السلة خاصة بعد قرار مجلس الادارة بحل اللجان الرياضية وفقا لإنتهاء الموسم الماضى ومنها كرة السلة.