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برشلونة يخطف انتصارًا مثيرًا من شاختار ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال

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ياسر رشاد - القاهرة - خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسباني الانتصار من نظيره شاختار دونيستك الأوكراني بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستاد مونتجويك الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من لقاءات المجموعة الثامنة من عمر مواجهات 2023 – 2024.

برشلونة يخطف انتصارًا مثيرًا من شاختار في دوري الأبطال

سجل اهداف برشلونة في شاختار كل من الثنائي فيران توريس في الدقيقة 28 وأضاف فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 36 من الشوط الأول، بينما سجل هيورهي سوداكوف الهدف الوحيد لنادي شاختار في الدقيقة 62.

بتلك النتيجة يرفع نادي برشلونة رصيده إلى 9 نقثاط في المركز الأول من المجوعة بعدما فاز في الثلاثة مباريات مسجلًا 8 أهداف واستقبل هدف وحيد كان اليوم من الفريق الأوكراني الذي توقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث، متلقيًا الهزيمة الثانية بعد 7 أهداف سكنت شباكه وسجل 5.

فيديو هدفي برشلونة في شباك شاختار دونيستك 

موعد مباراة برشلونة المقبلة أمام

مباراة برشلونة المقبلة ستكون أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، والمقرر لها يوم السبت المقبل 28 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد مونتجويك الأولمبي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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