الأهلي يفوز على الشمس في دوري مرتبط السلة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على نظيره الشمس، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

أقيمت المباراة على صالة نادي المقاولون العرب، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق، لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 77-40.

قدم فريق رجال سلة الأهلي عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللعب بشكل جيد، تحت قيادة المدير الفني، أوجستي بوش.

وكان فريق شباب المرتبط 18 سنة بالنادي قد نجح هو الآخر في تحقيق الفوز على الشمس بنتيجة 92-46، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.