وزير الرياضة يُشيد بأداء مروان جمال بعد التتويج ببطولة مصر الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بأداء لاعب منتخبنا الوطني مروان جمال، وذلك بعد تتويجه بطلًا لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة تحت 19 عامًا.

وحصد جمال البطولة بعد فوزه في النهائي على البلجيكي توم كلوسيت المصنف الأول في البطولة 3-1.

وأقيمت منافساتبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة علي صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر البطولة خلال الفترة من 23 أكتوبر وحتى 29 من الشهر ذاته.

الجدير بالذكر أن مصر قد نجحت في استضافة البطولة الدولية العام الماضي في صالة استاد القاهرة الدولي وشهدت وقتها مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم.