ياسر رشاد - القاهرة - يقترب المهاجم الأنجولي كريستفاو مابولولو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، من الانتقال للدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال يناير المقبل 2024.

مابولولو يقترب من الانتقال لـ الدوري السعودي:

يمتلك اللاعب الأنجولي مابولولو عدة عروض للرحيل عن نادي الاهتمام بجانب الاهتمامات الأخرى من الأندية.

يرغب نادي الأخدود السعودي في التعاقد مع المهاجم الأنجولي كريستفاو مابولولو نجم نادي الاتحاد لدعم هجومه في الميركاتو الصيفي، وتواصلت إدارة النادي بالفعل مع النادي السكندري واللاعب لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

يمتلك مابولولو سجلًا جيدًا مع زعيم الثغر وشارك مع فريق الاتحاد السكندري في ٦١ مباراة بجميع المسابقات، وتمكن اللاعب الأنجولي من تسجيل ٣٤ هدفًا وصنع هدفين.

في حال إتمام الصفقة سيكون مابولولو ثاني الصفقات التي يتعاقد معها نادي الأخدود السعودي من الدوري المصري، بعد التعاقد مع اللاعب أحمد مصطفى على سبيل الإعارة لمدة موسم.

جدير بالذكر أن مابولولو دخل اهتمام عدد كبير من الأندية من بينها المصرية والعربية للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل، وحتى الآن لم يعلن نادي الاتحاد موقفه الرسمي من رحيل اللاعب.