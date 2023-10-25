فابينهو يغيب عن الاتحاد في مواجهة الحزم غدًا بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد بشكل كبير غياب النجم البرازيلي فابينيو لاعب فريق الاتحاد السعودي عن مواجهة الغد أمام فريق الحزم، في بطولة الدوري السعودي بسبب الإصابة التي يعاني منها.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الحزم في المباراة التي ستجمعهما غدًا الخمس على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، في إطار منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويعاني فابينيو من إصابة عضلية تعرض لها أثناء مشاركته مع الاتحاد في الدوري، وأكدت الفحوصات الطبية أن اللاعب لن يتمكن من المشاركة في مواجهة الغد لعدم تماثله للشفاء بشكل كامل.

موعد مباراة الاتحاد والحزم والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد ضد الحزم في تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي، السابعة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الاتحاد ضد الحزم عبر شاشة قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري المحترفين السعودي.