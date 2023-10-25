فيرمين لوبيز يقود برشلونة للتقدم على شاختار في الشوط الاول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة في فرض سيطرته على منافسة شاختار دونيستك في المواجهة الجارية بين الطرفين على ملعب ستاد مونتجويك الاولمبي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا 2023 – 2024.

برشلونة يتفوق على شاختار في الشوط الاول

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب فيران توريس في الدقيقة 28 للعملاق الكتالوني، وأضاف فيرمين لوبيز الهدف الثاني لـ برشلونة في الدقيقة 36 من الشوط الاول الذي سيطرة كاملة من جانب البلوجرانا على مجريات اللقاء.

ويمتلك نادي برشلونة على مقاعد البدلاء أمام نادي شاختار دونيستك كل من أسترالاغا — بالدي - فورت - كريستنسن - كوبارسي - كاسادو - غاريدو — مارك غويو، من أجل المحافظة على النتيجة وتحقيق الانتصار وخطف الثلاثة التي تؤكد تصدر الترتيب.

بدأ برشلونة مواجهة شاختار بتشكيل مكون من:-

حارس المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو – إنيجو مارتينيز – رونالد أراوخو – ماركوس ألونسو.

الوسط: أوريول روميو – إلكاي جوندوجان – فيرمين لوبيز.

الهجوم: لامين جمال – فيران توريس – جواو فيليكس.