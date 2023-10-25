نيمار يريد العودة إلى برشلونة رغم الإصابة

ياسر رشاد - القاهرة - يرغب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في العودة إلى ناديه السابق برشلونة خلال الفترة المقبلة، ورحيله عن فريقه السعودي الحالي.

نيمار يريد العودة إلى برشلونة:

قالت تقارير إسبانية أن نيمار، مهاجم نادي الهلال، يريد وتتجدد رغبته باستمرار في العودة لنادي برشلونة، حيث يشعر اللاعب بندم على قرار رحيله وانتقاله لباريس سان جيرمان في الفترة الماضية، والآن يتواجد في صفوف الهلال السعودي.

وفي سياق متصل، كان النجم البرازيلي قد أوضح في أكثر من تصريح سابق أنه سعيد في نادي الهلال، وقال والده إن نيمار يقضي أوقات سعيده مؤخرًا، والذي يشير إلى أن عودة اللاعب لبرشلونة ما هي إلا اجتهادات من الصحف الإسبانية وأن اللاعب لا يرغب ذلك في الفترة الحالية.

قبل انتقال نيمار لنادي الهلال كان رحيله عن باريس سان جيرمان أمر مؤكد، ومعها طُرحت فكرة عودته لبرشلونة، لينتهي به الأمر مع أزرق الرياض.

يذكر أن نيمار تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي في الركبة اليسرى، خلال مواجهة منتخب البرازيل الأخيره أمام أوروجواي في إطار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.