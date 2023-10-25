فيرمين لوبيز ينضم لقائمة تاريخية مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا

انضم فيرمين لوبيز، لقائمة تاريخية مع نادي برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا، خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد شاختار.

وشارك فيرمين لوبيز، في التشكيل الأساسي لفريق برشلونة أمام نظيره شاختار، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ونجح لوبيز، في المساهمة في الهدف الأول الذي سجله فيران توريس، لصالح برشلونة أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 36.

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وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن فيرمين لوبيز بات خامس أصغر لاعب يسجل في أول مباراة له في بطولة دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، بعمر 20 عامًا و167 يومًا.

وحقق لوبيز الرقم المميز مع برشلونة، بعد كلًا من:

جيوفاني دوس سانتوس بعمر (18 عامًا و215 يومًا).

سيرجيو بوسكيتس (20 عامًا و98 يومًا).

سيرجي روبيرتو (19 عامًا و302 يوم).

بابلو توري (19 عامًا و212 يومًا).

وحقق برشلونة الفوز على حساب نظيره شاختار بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة.

ودخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو – إنيجو مارتينيز – رونالد أراوخو – ماركوس ألونسو.

الوسط: أوريول روميو – إلكاي جوندوجان – فيرمين لوبيز.

الهجوم: لامين جمال – فيران توريس – جواو فيليكس.