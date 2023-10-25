أكثر الأندية تتويجًا في التاريخ.. حكاية سيلتك المدافع عن فلسطين كما لو كان عربيًا

واصل جمهور نادي سيلتك الإسكتلندي، ضرب أروع مثل في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، بعد القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة وأمكان متفرقة في فلسطين واسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين في الأيام الماضية.

جمهور سيلتك الاسكتلندي ضرب عرض الحائط بـ تحذيرات إدارة النادي الرافضة لدعم ومساندة القضية الفلسطينية، واستمر في دعمه للشعب الفلسطيني ضد ما يحدث له من انتهاكات واضحة في أسوأ كارثة إنسانية على مرأى ومسمع من العالم.

جمهور سلتيك العظيم أعلن في بيان رسمي، أنه سيتم توزيع عدد كبير من أعلام فلسطين على الجماهير لرفعها ودعم القضية في مباراة الفريق ضد أتلتيكو مدريد، في مبادرة رائعة من مشجعي بطل اسكتلندا والذي يبدو كما لو كان جمهورًا عربيًا.

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ويلقي “كورة 365” الضوء على نادي سيلتك الاسكتلندي وأبرز الانجازات في تاريخه:-

تأسس نادي سيلتك الاسكتلندي في 6 نوفمبر 1887 ويعد من أعرق كرة القدم حقق العديد من البطولات والانجازات عبر تاريخه، ولعب في صفوفه العديد من نجوم الكرة العالمية الذي صنعوا تاريخًا كبيرًا في ملاعب الساحرة المستديرة.

ويعد سيلتك أول فريق اسكتلندي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا وكان ذلك في موسم 1967 وهو اللقب الأوروبي الوحيد الذي حققه النادي عبر تاريخه الطويل.

قاد سيلتك العديد من المدربين الذين حققوا معه الألقاب والبطولات أبرزهم، ويلي مالي والذي حقق معه 6 ألقاب متتالية، وكذلك ستين الذي حقق 9 ألقاب معه، ومارتن أونيل، وجوردان ستراكان.

أما أبرز لاعبيه بيلي مكنيل الأكثر مشاركة في تاريخ النادي الاسكتلندي وخاض معه 790 مباراة، بينما الهداف التاريخ للفريق هو جيمي ماكجوري وسجل 522 هدفًا.

ويعد سيلتك الاسكتلندي من أكثر الأندية حصدًا للبطولات في العالم وحقق 116 بطولة في تاريخه بواقع (53 لقبًا بالدوري الاسكتلندي – 41 كأس اسكتلندا، و21 كأس الدوري الاسكتلندي، 1 بطولة دوري أبطال أوروبا)