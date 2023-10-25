66 بطاقة في 18 مباراة.. معلومات عن حكم مباراة الاهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” مساء اليوم الأربعاء عن حكم مباراة الاهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع صن داونز يوم 29 أكتوبر الجاري ضمن مواجهات نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وأسند الاتحاد الأفريقي مباراة الاهلي وصن داونز إلى الحكم البنيني لويس ديجيندو.

من هو ديجيندو حكم مباراة الاهلي وصن داونز؟

بدأ لويس ديجيندو صاحب الـ38 عاماص مسيرتة المهنية في عام 2019- 2020، وأدار الحكم البنيني مباراة واحدة في تصفيات كأس أمم أفريقيا ومباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وتعد مباراة الاهلي وصن داونز هي الأولى له أمام فريق مصري.

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كما شارك الحكم البنيني في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، حيث أدار مباراة واحدة بين منتخب أنجولا وموريتانيا.

أدار ديجيندو العديد من المباريات الهامة أبرزها الجزائر مع منتخب جيبوتي في تصفيات مونديال 2022، والتي انتهت بفوز محاربي الصحراء برياعية نظيفة.

ويشتهر الحكم البنيني بكثرة البطاقات، حيث انه ادار 18 مباراة في مختلف المسابقات أشهر خلالهم 66 بطاقة صفراء، و4 بطاقات حمراء، واحتسب 5 ركلات جزاء.