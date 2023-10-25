موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد الفوز على شاختار في دوري أبطال أوروبا

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، من تحقيق الفوز أمام نظيره شاختار الأوكراني، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بهدفين مقابل هدف.

والتقى برشلونة الإسباني بنظيره شاختار دونيتسك الأوكراني، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة في دوري أبطال أوروبا.

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ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ريال مدريد، في مباراة الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، يوم السبت الموافق 28 أكتوبر، في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة والربع بتوقيت أبوظبي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الأول برصيد25 نقطة.