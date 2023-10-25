برشلونة يفوز بهدفين على شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، في تحقيق الفوز أمام نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بهدفين مقابل هدف.

افتتح التهديف، فيران توريس في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول لصالح برشلونة، فيما أضاف فيرمن لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 36 من صناعة فيران توريس، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم البرسا بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، أحرز هيورهي سوداكوف، هدف تقليص الفارق لصالح شاختار دونيتسك الأوكراني، في الدقيقة 62 من صناعة إيراكلي أزاروفي، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 9 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد شاختار دونيتسك الأوكراني عند 3 نقاط محتلًا المركز الثالث.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة، نظيره شاختار الأوكراني، في الجولة المقبلة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر المقبل.