بعد اسقاط شاختار.. برشلونة يصل لـ200 إنتصار في دوري أبطال أوروبا

حقق برشلونة رقمًا مميزًا في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نظيره سيلتك الاسكتلندي في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2023 – 2024.

وتغلب برشلونة على نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني، بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بهدفين مقابل هدف.

افتتح فيران توريس أهداف برشلونة في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول لصالح برشلونة، فيما أضاف فيرمن لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

اقرأ أيضًا – فيرمين لوبيز ينضم لقائمة تاريخية مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا

وسجل هيورهي سوداكوف، هدف تقليص الفارق لصالح شاختار في الدقيقة 62 من صناعة إيراكلي أزاروفي، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.

ويعد هذا الفوز رقم 200 لفريق برشلونة في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أوروبا من أصل 342 مباراة خاضها في البطولة القارية عبر تاريخه.

الجدير بالذكر أن فريق برشلونة حقق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات عبر تاريخه.

وبعد فوز برشلونة في مباراة اليوم على حساب شاختار، يرتفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد الفريق الأوكراني عند 3 نقاط بالمركز الثالث.