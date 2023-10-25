من هو لويس ديجيندو حكم مباراة الأهلي وصن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين لويس ديجيندو حكما لمباراة الأهلي وصن داونز ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي.

وقاد الحكم البنيني الكثير من المباريات في دوري أبطال أفريقيا وتصفيات دوري الأمم كحكم ساحة هذا الموسم 2023/24.

وأدار لويس مباراة واحدة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وأشهر كارت أحمر بجانب 6 بطاقات صفراء.

وفي تصفيات كأس الأمم الأفريقية أدار ثلاث مباريات، ليشهر بطاقة حمراء و19 كارت أصفر.

ويلاقي الأهلي منافسه صن داونز يوم الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.