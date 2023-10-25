"هل يزور محمود الخطيب نادي الزمالك؟".. عدلي القيعي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن احتمالية ذهاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتلبية دعوة مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب.

وقال "القيعي"، في تصريحات إذاعي لبرنامج "في الملعب"، مع إبراهيم فايق، اليوم الأربعاء، إنه عقب فوز قائمة حسين لبيب الموحدة برئاسة الزمالك، الأهلي أرسل تهنئة لمجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد، أملًا في أن يعيد المجلس الجديد الهدوء مرة أخرى بين القطبين.

وعن زيارة محمود الخطيب للزمالك، أكد "القيعي"، قائلًا: "زيارة الزمالك أمر وارد، وحدث في السابق أكثر من مرة، وعندما كنت عضوًا في مجلس إدارة الأهلي كانت تحدث اجتماعات مع مجلس الزمالك"، مؤكدًا أن الفترة الحالية مميزة وتاريخية وقد تكون بادرة أمل لعودة العلاقات الطيبة بين الأهلي والزمالك لصالح الكرة المصرية.

وشدد على ان الأهلي والزمالك منافسين وليس أعداء، والمنافسة بينهما لم ولن تنتهي وكل نادٍ من حقه أن يفعل كل شيء لصالح ناديه، حتى إذا كان التفاوض لضم لاعب من الآخر.