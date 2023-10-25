محمد فضل يحذر إمام عاشور: لا تخذل جماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

أكد محمد فضل، لاعب الأهلي السابق، أن إمام عاشور، لاعب وسط فريق الأهلي ذكي داخل الملعب ومفيد لزملائه، لكنه يحتاج إلى التعامل بذكاء خارج الملعب أيضًا.

وقال "فضل"، في تصريحات إذاعية ببرنامج "في الملعب"، مع إبراهيم فايق، اليوم الأربعاء، إن جماهير الأهلي تضع آمالها على إمام عاشور للنجاح مع الأهلي وتحقيق البطولات، لذلك يجب على إمام أن يتعامل بذكاء خارج الملعب لاستمراره كأفضل لاعبي مصر، وألا يخذل جماهير المارد الأحمر بعد كل هذا الدعم.

يذكر أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لم يدفع بإمام عاشور في مواجهة سيمبا التنزاني، في إياب دور ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وقال "كولر" في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة، إن نسبة شفاء عاشور لم تكتمل بنسبة 100%، واللاعب سوف يخضع لكشف طبي جديد، لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة صنداونز القادمة أم لا.

ويلاقي الأهلي فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي ببطولة دوري السوبر الإفريقي، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل، 29 من شهر أكتوبر، والإياب يوم 1 نوفمبر القادم.