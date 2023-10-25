محمد فضل يوجه نصيحة لكولر من أجل تخطي صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال محمد فضل، لاعب الأهلي السابق، إن الأهلي هو المرشح الأول للتتويج بلقب الدوري الافريقي في نسخته الأولى.

وأكد "فضل في تصريحات إذاعية ببرنامج "في الملعب"، اليوم الأربعاء، أن الأهلي سوف يتمكن من تخطي ماميلودي صنداونز في نصف نهائي البطولة، منتقدًا في الوقت ذاته إهدار الثنائي بيرسي تاو، ومحمود عبدالمنعم كهربا للفرص مع الفريق في مباراتي سيمبا التنزاني والتي كادت أن تكلف الفريق الخروج من البطولة.

وطالب فضل، من مارسيل كولر أن يؤهل لاعبي الأهلي نفسيًا جيد لمباراة الذهاب ضد صن داونز في بريتوريا، بسبب النتائج السلبية التي يحققها الأهلي في جنوب أفريقيا بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الأهلي أفضل فريق في أفريقيا الفترة الحالية.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي بعد التعادل الإيجابيًا مع سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

واستطاع صن داونز الجنوب أفريقي التأهل بسهولة على حساب بترو اتلتيكو الكونجولي، بنتيجة 2/0 في مجموع المباراتين.

ويلعب الأهلي مباراته أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي، الأحد المقبل في السابعة مساءً، فيما تقام مباراة الإياب في استاد القاهرة، الأربعاء المقبل من شهر نوفمبر في الرابعة عصرًا.