محمد فضل: كهربا الأفضل لقيادة هجوم الأهلي أمام صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

أشاد محمد فضل، لاعب الأهلي السابق، بأداء محمود كهرباء لاعب فريق كرة القدم بالأهلي، خلال مباراتي دور ربع النهائي في دوري السوبر الأفريقي.

وأكد "فضل في تصريحات إذاعية ببرنامج "في الملعب"، اليوم الأربعاء، أن كهربا هو أفضل لاعب لقيادة هجوم الأهلي رغم إضاعة العديد من الفرص السهلة، لكنه يستطيع تسجيل وصناعة الأهداف، وهذا ما ظهر عليه في المباريات السابقة.

وعن الفرنسي أنتوني موديست، أوضح أن مهاجم الأهلي يحتاج لمزيد من الوقت والمشاركة في المباريات بشكل أساسي، متابًعا: أنا ألاحظ أن موديست يكون قويًا حينما يلعب أساسيًا، خاصة وأن الأهلي تعاقد معه ليكون مهاجم الفريق الأول".

وأشار فضل إلى أن محمود كهربا هو الأفضل لقيادة هجوم الفريق الأحمر خلال مواجهة صن داونز في نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي بعد التعادل الإيجابيًا مع سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

واستطاع صن داونز الجنوب أفريقي التأهل بسهولة على حساب بترو اتلتيكو الكونجولي، بنتيجة 2/0 في مجموع المباراتين.

ويلعب الأهلي مباراته أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي، الأحد المقبل في السابعة مساءً، فيما تقام مباراة الإياب في استاد القاهرة، الأربعاء المقبل من شهر نوفمبر في الرابعة عصرًا.