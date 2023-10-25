شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج الدين رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تكليف المهندس محمد سراج الدين، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب أفريقيا.

ويخوض الأهلي ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي مع صن داونز الجنوب أفريقي في بريتوريا يوم 29 أكتوبر الجاري، على أن تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بالقاهرة.

ويقوم المهندس محمد سراج الدين بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.