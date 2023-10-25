اخبار الرياضه

محمد سراج الدين رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج الدين رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تكليف المهندس محمد سراج الدين، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب أفريقيا.

 

ويخوض الأهلي ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي مع صن داونز الجنوب أفريقي في بريتوريا يوم 29 أكتوبر الجاري، على أن تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بالقاهرة.

 

ويقوم المهندس محمد سراج الدين بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا