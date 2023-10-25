شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يرأس جلسة توصيات ورسائل منتدى الشباب العربي والأمن الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان "توصيات ورسائل منتدى الشباب العربي والأمن الغذائي"، ضمن فعاليات منتدى الشباب العربي والمجتمع المدني تحت "شعار الشباب العربي والامن الغذائي" والذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول الأمن الغذائي في دورتها الخامسة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، كما شهد ختام أعمال المنتدي، والذي يأتي في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقد دورتها الخامسة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وفي كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "أود أن أعرب عن سعادتي بالمشاركة معكم اليوم في هذا المنتدى، ورئاسة وإدارة هذه الجلسة التي تم خلالها ترجمة الأفكار التي تجلت خلال الجلسة الأولى للمنتدى إلى رؤية واضحة وعملية لدور الشباب العربي في تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة، وما يتطلبه ذلك من ممارسات داعمة للشباب تقدمها الحكومات العربية لتمكين الشباب في كافة الدول العربية".

أضاف "صبحي": "ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أجدد حرص معالي وزراء الشباب بالدول العربية على التنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاعتماد سياسات مشتركة تعزز دور الشباب، وترتقي بمستويات مشاركتهم في جهود التنمية في مختلف المجالات، باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق ما تصبو إليه شعوبنا العربية من تقدم وازدهار، وستبلور التوصيات والرسائل الصادرة عن هذا المنتدى تصوراً واضحاً لدور الشباب العربي في تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة وفي ظل التحديات الكثيرة التي تواجه جهود تحقيق الأمن الغذائي ومن أهمها تغير المناخ".

وخلال ختام المنتدى استعرض الوزير المفوض فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة توصيات منتدى الشباب العربي والأمن الغذائي، لال محمد الأمين أكيك، ممثلة عن الشباب العربي بتقديم رسائل الشباب المشارك في هذا المنتدى والتي سيتم رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية.

حضر ختام المنتدي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وعدد من وزراء الشباب بالدول العربية، في مقدمتهم احمد اج وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد سلامة النابلسي وزير الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية ونائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ورئيس اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الوزير المفوض فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة، وممثلين عن البرلمان العربي والمنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية والهياكل الحكومية المعنية بالعلاقة مع منظمات المجتمع المدني والشباب بالدول العربية وعدد من الاتحادات والمنظمات والجمعيات المدنية وبمشاركة واسعة من الشباب