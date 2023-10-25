شكرا لقرائتكم خبر عن مروان جمال يتوج بذهبية مصر الدولية لتنس الطاولة تحت 19 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد مروان جمال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطاولة المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات تحت 19 عاما في بطولة مصر الدولية.وتستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر البطولة خلال الفترة من 23 أكتوبر وحتى 29 من الشهر ذاته.

وتغلب مروان في النهائي على البلجيكي توم كلوسيت المصنف الأول على البطولة بنتيجة 3-1 وجاءت نتائج الأشواط (11-8، 12-10، 10-12، 11-8).

ورفعت مصر رصيدها من الميداليات للرقم 3 مع نهاية منافسات فردي البنين، عقب حصول ٱياد الأوز على فضية فردي البنين تحت 11 سنة وزميله يوسف عمرو بالميدالية البرونزية والمركز الثالث لنفس المسابقة.

وشهدت منافسات تحت 15 عاما سيطرة صينية كاملة بوصول رباعي للدور نصف النهائي.

وتنطلق صباح الخميس منافسات الزوجي المختلط تحت 15 و19 عاما، وتبدأ مباريات دور المجموعات لمنافسات الناشئات تحت 11 و15 و19 سنة صباح الجمعة.

الجدير بالذكر أن مصر قد نجحت في استضافة البطولة الدولية العام الماضي في صالة استاد القاهرة الدولي وشهدت وقتها مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم.