شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب بحضور بركات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم المعسكر المفتوح لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، علي الملعب الفرعي باستاد القاهرة بمشاركة 50 لاعبا ضمن خطة الجهاز الفني لمشاهدة ومنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين قبل اختيار القائمة النهائية المشاركة في بطولة شمال افريقيا التي تقام في تونس نوفمبر المقبل .

شهد المران حضور محمد بركات عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي وجه كلمة للاعبين في بداية المعسكر حثهم خلالها على التمسك بالفرصة وبذل قصارى جهدهم لاثبات جدارتهم بارتداء قميص منتخب مصر.

وأدي اللاعبون المران الأول واستمر لمدة ساعة كاملة، شهدت تنوعا بين التدريبات البدنية وأخرها بالكرة، وفي ختام المران قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلي مجموعتين تضم كل مجموعة 25 لاعبا ، وتخوض المجموعة الأولى مرانا صباحيا غدا في العاشرة صباحًا بينما تؤدي الثانية مرانا في السادسة مساء.