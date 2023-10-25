شكرا لقرائتكم خبر عن البنيني ديجيندو حكما لمواجهة الأهلي وصن داونز فى نصف نهائى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.
وقرر "كاف" أن يدير مباراة الذهاب طاقم تحكيم من بنين بقيادة الحكم لويس ديجيندو الذي يدير اللقاء كحكم ساحة، ويعاونه البنيني إريك إيلمافو كحكم مساعد أول، والأنجولي لوبيس أوليفيرا كحكم مساعد ثانٍ، وأحمد امتياز من موريشيوس كحكم رابع.
ويتكون طاقم حكام تقنية الفيديو "VAR" من المحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس، والمغربي عادل زوراق كحكم مساعد لتقنية الفيديو.
وتخطى صن دوانز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد في أنجولا وتعادل سلبيا إيابا في بريتوريا.
وتكررت كثيرًا مباريات الأهلي وصن داونز، حيث إن وقوع الثنائى في مجموعة واحدة كان سمة آخر 4 سنوات على صعيد دوري أبطال أفريقيا.
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