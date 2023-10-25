شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى للملاكمة يزور نادى النادى فرع شيراتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، استضافة نادي النادي فرع شيراتون؛ اجتماع الاتحاد الدولي للملاكمة لاختيار البلد المضيف للكونجرس الدولي الدورة المقبلة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عمر كريملف، وأعضاء الاتحاد الدولي، ومسئولي الاتحاد المصري.

كرر عمر كريملف عميق شكره وتقديره لاستقبال وزير الشباب والرياضة له، مشيرًا إلى استعداد الاتحاد لتعزيز التعاون مع مصر في تطوير رياضة الملاكمة وتنظيم البطولات والمسابقات.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي بالمنشآت الرياضية الحديثة في مصر والجهود المبذولة لتطوير رياضة الملاكمة في البلاد، مثنيا كذلك على التركيز على الطب الرياضي وأهميته في تحقيق النجاحات الرياضية.

وخلال جولة رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة لنادي النادي فرع شيراتون رفقة أعضاء الاتحاد ومسئولي النادي، أشاد بالخدمات التي يعمل علي تقديمها نادي النادي، كونه ملتقى رياضيا واجتماعيا متميزا للأعضاء، ودليل واضح علي تطور البنية التحتية الرياضية التي وصلت إليها الدولة المصرية.

وتأتي هذه زيارة رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة لمصر، في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للملاكمة، فى اطار الروابط القوية بين مصر والمنظمة العالمية للملاكمة، وبهدف تعزيز رياضة الملاكمة وتحقيق نجاحات أكبر في هذا المجال على المستوى العالمي.