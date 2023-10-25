شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 25-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 25-10-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تأكد غياب محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مواجهة فريقه أمام إنبى، المقرر لها بعد غد الجمعة على استاد المقاولون.

محمد شريف يتحدث عن مفاوضات الزمالك وترتيب الدورى السعودى عالميًا

نفى المهاجم المصري محمد شريف، لاعب الأهلى السابق والخليج السعودي الحالي، وجود أى مفاوضات مع نادي الزمالك، من أجل العودة مرة أخرى إلى الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

تأكد غياب محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مواجهة فريقه أمام إنبى المقرر لها بعد غداً الجمعة على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى NILE.

رفض محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظام تثبيت حارس فى التشكيل الأساسي للفريق، سواء محمد عواد أو محمد صبحي، من أجل خلق نوع من التنافس بينهما للوصول لأفضل مستوي.

يعقد أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، والمسئولون عن ملف كرة القدم بالقلعة البيضاء، جلسة مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، خلال الأيام المقبلة، لحسم ملف تجديد تعاقد اللاعب، حيث ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مفاوضات كلا من الأهلي والزمالك وبيراميدز مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، للتعاقد معه في يناير المقبل، بعد تألقه مع فريقه ومنتخب مصر في الفترة الماضية.

يفاضل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك بين الثنائى محمد عواد ومحمد صبحى لحراسة مرمى الفريق الأبيض فى مباراة إنبى المقرر لها يوم الجمعة المقبلة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى نايل.

رحب أحمد فتوح ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود علاء رباعى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بالتجديد للقلعة البيضاء واستمرار مسيرتهم مع الفريق، بعدما تلقوا وعوداً من مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسن لبيب بترضيتهم مالياً.

بدأ مسئولو نادى الزمالك فتح ملف مستحقات اللاعبين والجهاز الفنى للفريق بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو لإيمانهم بأهمية هذه النقطة فى الحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم.