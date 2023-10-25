شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر الوطنى الثانى للنشء بالقليوبية تحت شعار "أقدر أشارك" والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت الجلسة ضمن محاور المؤتمر الوطني للنشء المنفذ في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي لعرض إنجازات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ومناقشة كافة قضايا المتعلقة بالنشء.
وشارك في اللقاء الذى حضرها 300 ناشئ، الدكتور تامر حجاب، والدكتورة عبير مختار الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى فريق srs لتوعية النشء بدورهم في المكتب، وبحضور جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام رعاية الموهوبين والمبدعين، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية.
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