شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر الوطنى الثانى للنشء بالقليوبية تحت شعار "أقدر أشارك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات جلسة المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار "أقدر أشارك" تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وذلك من أجل توعية النشء بأهمية المشاركة المجتمعية والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لمن بلغ ثمانية عشر عامًا.

وجاءت الجلسة ضمن محاور المؤتمر الوطني للنشء المنفذ في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي لعرض إنجازات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ومناقشة كافة قضايا المتعلقة بالنشء.

وشارك في اللقاء الذى حضرها 300 ناشئ، الدكتور تامر حجاب، والدكتورة عبير مختار الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى فريق srs لتوعية النشء بدورهم في المكتب، وبحضور جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام رعاية الموهوبين والمبدعين، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية.