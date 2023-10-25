شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر يقترب من العودة لقائمة الأهلي أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من العودة إلى قائمة فريقه في مباراته القادمة ضد صن داونز يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، بعدما غاب عن مباراة سيمبا أمس الثلاثاء في إياب ربع نهائي البطولة القارية.

واستبعد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أحمد عبد القادر من قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا لأسباب فنية، فيما اقترب اللاعب من العودة إلى القائمة مجددا، في ظل الحاجة إلى جهوده في مباراة صن داونز القادمة، باعتباره من اللاعبين أصحاب الحلول الفردية وقادر على صناعة الفارق اذا ما احتاجه الجهاز الفني، سواء شارك كأساسي أو بديل.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج فريقه استعدادا لمباراة صن داونز في نصف نهائي الدوري الأفريقي، عقب الانتهاء من مباراته ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، والتى جمعتهما أمس على استاد القاهرة، في ظل رغبته في تجهيز الفريق الأحمر بشكل قوي للتحديات القادمة.

ويناقش مارسيل كولر مع معاونيه خطة التحضير لمباراة صن داونز ومشاهدة عدد من مقاطع الفيديو للمنافس القادم، من أجل معرفة أسلوب لعبه وطريقته في وضعية الدفاع والهجوم، وأبرز العناصر فى صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة التي تمكن الأهلي من عبوره وتحقيق الهدف المنشود في تحقيق الأهداف المرسومة من خلال المشاركة فى أى بطولة.

وتُقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.