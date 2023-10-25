شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن وفارس الدسوقي يتأهلان إلى نصف نهائى بطولة الاتحاد القطري للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري طارق مؤمن وفارس الدسوقي إلى الدور نصف النهائي ببطولة الاتحاد القطري لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 23 إلى 27 أكتوبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار. وجاءت نتائج المصريين في الدور ربع النهائي كالتالي: فاز طارق مؤمن على الألماني رفائيل كندرا بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 50 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 12-14, 11-8, 11-3, 11-6 . وفاز فارس الدسوقي على منافسه بلاسز فاركاس بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-8, 11-9. فيما خسر عمر مسعد أمام منافسه الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-1, 13-11, 11-8.

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