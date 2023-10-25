شكرا لقرائتكم خبر عن طلال شفيلي يضيف البرونزية الثانية لجودو الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضاف لاعب الإمارات طلال شفيلي الميدالية البرونزية الثانية للإمارات في بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو، وذلك بعد فوزه على بطل إيطاليا إسبوزيتو أنطونيو في ختام منافسات وزن تحت 81 كجم، وذلك قبل إسدال الستار مساء اليوم الخميس على الحدث الذي يقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وتحتضنه صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وكان منتخب الإمارات فاز في اليوم الأول ببرونزية منافسات الوزن الخفيف وحققها اللاعب نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، فيما ذهبت الميدالية الذهبية للجورجي الذهبي مارجفيلا شفيلي، وحل الأوزبكي تيلوفوف مخير الدين في المركز الثاني.

وكانت الجولة الثانية للبطولة أقيمت أمس بحضور جبر محمد غانم السويدي وزير دولة، ومحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، وماريوس فايز رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وعبيد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي، وعدد من المسؤولين والضيوف.

وشهدت الجولة الثانية، مباريات قوية، واستطاع لاعبنا طلال شفيلي الفوز على الفرنسي دجالو عمر في وزن تحت 81 كجم في الدور التمهيدي، بعد مباراة قوية متكافئة من اللاعبين ليواجه طلال اللاعب المصري محمد عبد الرحمن أحد اللاعبين المرشحين للفوز، ويتمكن طلال من تحقيق الفوز عليه بالإنذار الثالث نتيجة اللعب السلبي، ليتأهل على رأس المجموعة، إلا أنه خسر أمام بطل البرتغال فرناندو جواو ليفقد فرصة على المركزين الأول والثاني، وليلحق بملحق الترضية واللعب على البرونزية التي استحقها بفوزه على بطل إيطاليا ليضيف الميدالية البرونزية الثانية لجودو الإمارات.

وفاز لاعب الإمارات عبد الكريم علي على بطل المغرب وإفريقيا حسن الدكالي، ليقابل في المرحلة الثانية بطل طاجيكستان خوجازودا بهروزي، وقد واصل انتصاراته وفاز على بطل طاجيكستان وتأهل للدور الثالث، ليلتقي مع الألماني تيمو ويخسر أمامه.

وخسر سعيد النقبي مباراته في الدور التمهيدي لوزن تحت 73 كجم أمام لاعب البرتغال جوميز ثيلمو، وخسر اللاعب الشاب خليفة الحوسني أمام بطل إيطاليا إسبوزيتو أنطونيو في تصفيات دور الـ16 لوزن تحت 81 كجم.