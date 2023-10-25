شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات في «البارالمبية الآسيوية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت بعثة الإمارات رصيدها في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، إلى 6 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، خلال منافسات اليوم الثالث للدورة المقامة حالياً في هانجتشو.

وأضاف منتخبا ألعاب القوى والرماية 3 ميداليات جديدة إلى المحصلة الإجمالية، عن طريق ثنائي فتيات الإمارات نورة الكتبي «ذهبية»، وذكرى الكعبي «برونزية» في منافسات دفع الجلة، وسيف النعيمي «برونزية» في رماية البندقية.

واستطاع الثنائي نورة الكتبي وذكرى الكعبي فرض سيطرتهما في منافسات دفع الجلة للسيدات فئة (F32)، التي أقيمت على مضمار ملعب هوانج لونج، حيث فازت نورة بالمركز الأول محققة مسافة 5.94 متر، ونالت ذكرى المركز الثالث بمسافة 4.11 متر، فيما حصلت الإيرانية براستو حبيبي على المركز الثاني بمسافة 5.49 متر، وهذه هي الميدالية الثانية لذكرى الكعبي في الدورة، بعد ميداليتها أمس في رمي الصولجان.

وأضاف سيف النعيمي البرونزية الثانية للبعثة في منافسات بندقية الهواء 10 أمتار، مختلط وضعية الرقود لفئة (SH1)، بعدما حل ثالثاً ب230.3 نقطة، فيما فاز التايلاندي اتيدت إنتانون بالمركز الأول ب253.3 نقطة، وحلت الصينية هوانيو شي في المركز الثاني ب253.1 نقطة.

وفي باقي النتائج، حلت سهام الرشيدي في المركز السابع في مسابقة رمي القرص للسيدات فئة (F56)، واحتلت عائشة المهيري المركز الرابع في مسابقة بندقية الهواء 10م وقوف مختلط لفئة (SH2)، في حين خرجت كل من منى حسن وعائشة الشامسي من تصفيات نفس المسابقة.

وخرجت مريم الظنحاني لاعبة منتخب الجودو، من الدور الأول لمسابقة وزن فوق 70 كجم فئة (T1) بعد الفوز في مباراة وخسارة ثلاث.

سعادة كبيرة

وعبرت فتيات الإمارات عن بالغ سعادتهن بتحقيق هذا الإنجاز وإضافة ميداليات جديدة إلى محصلة الإمارات في منافسات الدورة.

واعتبر سيف النعيمي أن تحقيقه الميدالية البرونزية امتداد لإنجازات رياضة الرماية الإماراتية في مختلف البطولات السابقة، وحافز جديد لتحقيق المزيد، وقال: «منتخب الرماية عازم على تحقيق الإنجازات والحفاظ على التفوق والريادة، بداية بميدالية زميلي سيف الظاهري ومروراً بالميدالية التي تحققت أمس، والمنتخب قادر على تحقيق المزيد من الميداليات قبل ختام الدورة».

شركاء النجاح

وأكد ذيبان المهيري، مدير البعثة، أن ما تحقق من إنجازات في الدورة حتى الآن، من خلال حصد 6 ميداليات ملونة، يجسد حجم الجهود المبذولة مع جميع المنتخبات طوال الفترات الماضية، ويعكس في نفس الوقت الاهتمام المتزايد من قبل الدولة برياضة أصحاب الهمم.

منافسات اليوم

وعلى صعيد منافسات اليوم الخميس، ففي ألعاب القوى يشارك الثنائي أحمد المازمي وأحمد الحوسني في مسابقة رمي الرمح لفئة (F33)، وينافس محمد الكعبي في دفع الجلة فئة (F36)، وعباد علي في رمي القرص فئة (F37)، وفي السيدات تشارك عائشة الخالدي في مسابقة دفع الجلة للسيدات فئة (F33).

وفي الرماية، يخوض الثلاثي عبد الله سلطان العرياني وعبيد الدهماني وسيف النعيمي منافسات البندقية 50 م من وضع الرقود، لفئة (SH1)، وستكون رفعات القوة على موعد مع ظهورها الأول، عبر مشاركة هيفاء النقبي في مسابقة وزن 67 كجم، وعادل شانبيه في مسابقة وزن 88 كجم.

وستدشن الدراجات الهوائية منافساتها في الدورة من خلال مشاركة عبد الله البلوشي وأحمد البدواوي وسلامة الخاطري، وإياد أحبابي وسعيد الظاهري.