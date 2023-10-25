شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يواجه تولوز في «يوروبا ليغ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه ليفربول الإنجليزي ضيفه تولوز الفرنسي للمرة الثانية في تاريخه أملاً في انتزاع النقاط الثلاث ومواصلة العلامة الكاملة.

فيما يستقبل روما الإيطالي ضيفه سلافيا براغ التشيكي، لفضّ الشراكة بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم.

في المجموعة الخامسة، يستضيف ليفربول المتصدر مع 6 نقاط، وصيفه تولوز الفرنسي الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين، وكان رجال المدرب الألماني يورجن كلوب استهلوا مشاركتهم في المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية، بفوزين على لاسك لينتس النمساوي 3-1 وسان جيلواز البلجيكي 2-0، ما جعلهم في دائرة أبرز المرشحين لاحراز اللقب.

وتبدو مهمة ليفربول سهلة على الورق بقيادة هدافه المصري محمد صلاح، صاحب ال 8 أهداف في 11 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، بالرغم من أن عودة تولوز إلى الساحة الأوروبية شهدت بداية مشجّعة بعدما تعادل مع سان جيلواز 1-1 وفاز على أرضه أمام لاسك لينتس 1-0.

وفي المجموعة السابعة، يسعى روما ثاني الترتيب مع 6 نقاط بفارق الأهداف عن سلافيا براج، لمواصلة انتصاراته بعدما نجح رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الفوز بأربع مباريات توالياً في مختلف المسابقات، ساحقاً في طريقه سيرفيت السويسري 4-0 في الجولة الثانية من يوروبا ليج.

وبدوره، يواصل سلافيا براج سلسلة نتائجه الجيدة مع 9 مباريات من دون هزيمة في جميع المسابقات، حقق خلالها 7 انتصارات، بينها الفوز على سيرفيت 2-0 وسحقه شيريف تيراسبول المولدوفي 6-0.

وفي المجموعة الأولى، يلتقي أولمبياكوس اليوناني مع ضيفه وستهام الإنجليزي الذي يخوض اللقاء وهو في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين على باتشكا توبولا الصربي 3-1 وفرايبورغ الألماني 2-1، فيما لم يحصد أولمبياكوس، ثالث الترتيب، سوى نقطة واحدة من تعادل أمام باتشكا توبولا 2-2 وخسارة أمام فرايبورج 2-3.