شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجوجيتسو يحلق بذهبيتين في الألعاب القتالية العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهل المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، مشواره في دورة الألعاب القتالية العالمية «الرياض 2023» بتحقيق ذهبيتين مستحقتين فاز بهما كل من عمر السويدي «وزن 56 كجم»، وسعيد الكبيسي «وزن 85 كجم».

واصل منتخب الإمارات أداءه القوي على بساط البطولة التي يشارك فيها بخمسة لاعبين هم: عمر السويدي (56 كيلوغراماً)، وخالد الشحي (62 كيلوغراماً)، وسعيد الكبيسي (85 كيلوغراماً)، وعبد الله الكبيسي (94 كيلوغراماً)، وحصة الشامسي (52 كيلوغراماً)، ويأتي هذا النجاح الجديد للمنتخب في أعقاب الإنجاز التاريخي الذي حققه بدورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» خلال الشهر الجاري، ليواصل مسيرته الناجحة نحو القمة بثبات.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن أبطال المنتخب الوطني قدمّوا أداء قوياً في منافسات اليوم الأول، مرسخين تفوقهم القاري والدولي بأبهى صورة، وأثبتوا مجدداً أنهم من معدن الأبطال المتعطشين دوماً لاعتلاء منصات التتويج، وتشريف الوطن بما يليق بمكانته الرائدة على خريطة الجوجيتسو العالمية.

وقال: «أبطالنا كانوا على قدر التحدي، وتميزوا بالحضور البدني والذهني والتركيز الكبير خلال النزالات، ونجحوا في التفوق على نخبة من أقوى اللاعبين في العالم من أصحاب الخبرة، انطلاقاً من حرصهم ومسؤوليتهم على أن تكون مشاركتهم في هذه البطولة استكمالاً لمسيرة الإنجازات التي كانت آخرها الفوز بلقب الجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد».

وقال عمر السويدي الذي نجح في حصد ذهبية وزن 56 كجم: «سعيد بتحقيق الميدالية الذهبية واعتلاء منصة التتويج، وإضافة إنجاز جديد لسجل الوطن المشرف في المحافل المختلفة. وهذا الإنجاز ثمرة العمل المتواصل والتدريب المستمر والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة في تأهيلنا وإعدادنا، لنكون على أتم الجاهزية لخوض المواجهات الكبرى بعقلية الفوز والانتصار».

وقال سعيد الكبيسي الذي حقق ذهبية وزن 85 كجم أن إنجازات جوجيتسو الإمارات تتحقق بفضل استراتيجية واضحة ورؤية طموحة فضلاً عن البناء على مكاسب المرحلة الماضية، ناهيك.

