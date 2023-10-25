شكرا لقرائتكم خبر عن فينورد يهزم لاتسيو بثلاثية في دوري أبطال أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق فينورد الهولندي فوزاً عريضاً على لاتسيو الإيطالي في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثالثة لمرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة تألق سانتياجو جيمينيز الذي سجل هدفين ضمن ثلاثية فينورد، في الدقيقتين 31 و74، فيما سجل رامز زروقي الهدف الثالث في الدقيقة 45، وقلص بيدرو الفارق للاتسيو في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

واضطر حكم المباراة لإشهار 12 بطاقة صفراء نتيجة الخشونة المتبادلة بين لاعبي الفريقين؛ حيث ارتكب لاعبو فينورد 18 مخالفة مقابل 8 للاتسيو.

وتصدر فينورد المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، في انتظار ما تسفر عنه مواجهة أتليتكو مدريد وسلتيك، فيما توقف رصيد لاتسيو عند 4 نقاط في المركز الثالث، بعد مرور 3 جولات من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.